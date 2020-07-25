اللوك خيال.. نسرين طافش تبهر جمهورها بفيديو جديد.. شاهد





وحاز الفيديو على ردود واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : " الله يسعدك - منورة - اللوك خيال ".





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وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني.





كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".







