كمال أوغلو: أردوغان دمر تركيا واقتصادنا يواجه أزمة بسبب تحالفه مع قطر

هاجم رئيس حزب الشعب المعارض في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان وسياساته وتحالفاته مع قطر والتي وصفها بأنها دمرت استقلال اقتصاد تركيا بل ودمرت تركيا ذاتها، وغابت عنها الديمقراطية وحولتها إلى القمع والاستبداد.





وفي حديثه أمام المؤتمر العادي السابع والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، شرح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو، المشاكل الفردية وأدرج حلولها في البنود. قال كيليشدار أوغلو "سنكون في السلطة مع أصدقائنا في الانتخابات المقبلة".





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ويُعقد المؤتمر العادي السابع والثلاثون لحزب الشعب الجمهوري في بيلكنت أوديون، اليوم السبت، وبصرف النظر عن كمال ، سوف تتنافس إلهان جيهانر وتولجا يارمان و غيرهم على الانتخابات القيادية.





وفي اليوم الثاني من المؤتمر، سيتم انتخاب 60 من أعضاء مجلس الوزراء.





وقال معارض اردوغان الرئيسي، في المؤتمر، إن استقلال اقتصادنا يواجه خطرا بسبب رجب طيب أردوغان وتحالفه مع قطر، نعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب ما يفعله أردوغان





"أحتضن جميع مواطنينا وأعلن ​​أننا سنجد حلولًا لمشاكلهم، هذا المؤتمر هو مؤتمر تاريخي عقدناه في السنة المائة من افتتاح الجمعية الوطنية التركية الكبرى، إنه مؤتمر مدد 100 سنة وانفتح على المائة سنة القادمة"





وأضاف "هذا هو الذي سيحملنا إلى عام 2023، هذا المؤتمر هو الذي سيمكننا من تتويج الجمهورية بالديمقراطية في عام 2023"





وتابع "عيون وقلوب عشرات ومئات وملايين في هذا المؤتمر. هذه الاتفاقية ليست فقط لمواطنينا ، ولكن أيضًا للعالم ، من الشرق الأوسط إلى أفريقيا ، من أوروبا إلى روسيا، هذه الاتفاقية هي الاتفاقية التي سنخبر العالم بها عن كيفية الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية"





واسترسل "نحن نعلم أن صدى كل قرار نتخذه في هذا المؤتمر سيكون مرتفعًا، هذه الاتفاقية هي دعوة لبناء حضارة متواضعة، هذا مؤتمر يشرح كيفية القضاء على البطالة والفقر والظلم والظلم واليأس"





وأوضح أن تركيا تشهد حاليا أشد أزمة تاريخ الجمهورية، لا تعتقد أن أي شخص يبالغ، هذه الأزمة هي أزمة الحكومة ، أزمة الديمقراطية ، الأزمة الاقتصادية.





وتابع: هذه الأزمة هي أزمة تنشط صحتنا الاجتماعية ووحدتنا. في مثل هذه الأزمة الحادة ، لا يملك وطنيون ، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري ، الحق والسلطة في اليأس. سنخرجهم من هذه الأزمة في تركيا.





وقال اوغلو أن سياسة حزب العدالة والتنمية تدمر الدولة التركية، سياسة أردوغان دمرت تركيا ولابد من دستور جديد



