فشل في فتح المظلة.. وفاة أحد هواة القفز بالمظلات بالسعودية

"#طيار_الطايف_مفقود"، هاشتاج تصدر واجهة ترند السعودية؛ بعد فقدان أحد هواة القفز المظلي في ظروف غامضة.

وكثفت الجهات الأمنية السعودية، البحث عن الشاب أمين – حسب ما تداول اسمه من قبل أقاربه على مواقع التواصل الاجتماعى- وعثرت عليه فى ساعة متأخرة من ليل أمس، الجمعة، ميتا أسفل جبال الهدا في الطائف، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية.

وبحسب الشرطة، فإن المظلي قفز من أعلى قمة الجبل في وقت شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجيب للاتصالات على هاتفه.

وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوفيا نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.





وكتب أحد أقاربه فى تغريدة له "أمين مفقود من عصر يوم الجمعة كان يمارس هواية القفز المظلي من حافة جبال الهدا واختلفت الأجواء وهو في السماء أثناء ممارسة القفز المظلي ولحد هذه اللحظة مفقود لا أحد يعرف عنه شيء وجواله لايوجد رد يارب رجعه لوالدته وأخوانه وجماعته سالم غانم يارب".