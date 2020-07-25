مفاجأة.. الزمالك يرحب بإعارة مصطفى فتحى في الموسم الجديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بإعارة مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.





وتلقى مسئولو الزمالك عرضًا من أحد الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب معارا في الموسم الجديد.





وهو ما دفع المدير الفني للفريق الأبيض للموافقة على الأمر وإعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة.





من جانبه لم يحسم مصطفى فتحي موقفه بعد، خاصة أنه ينتظر الموسم المقبل لإثبات نفسه وتعويض الفترة الطويلة التي غاب فيها عن صفوف الزمالك سواء في الموسم الماضي أو الموسم الحالي، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة.





كان مصطفى فتحي تعرض مؤخرًا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتماثل للشفاء ويعود للمشاركة في التدريبات مرة أخرى.