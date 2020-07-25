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تعليم

عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور

السبت 25/يوليه/2020 - 03:43 م
تعليم البحيرة
تعليم البحيرة
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جمالات الدمنهورى

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن ضبط حالتى محاولة غش فى امتحانات الدبلومات الفنية بإدارتى ( أبوالمطامير – مركز دمنهور) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما .

وأكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة  للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم .
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واشار الى ان  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات هذا العام يبلغ 54801 للنوعيات الثلاثة عدد المتقدمين طلاب صناعى ( 38150 ) ، زراعى (5677 ) ، تجارى ( 10974 ) بنطاق المحافظة خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 25/7/2020 وحتى الخميس 13/8/2020  لافتا إلى أن الامتحانات تستمر بصورة يومية ماعدا يومي الإثنين 27/7/2020 بالاضافة إلى إجازة عيد الأضحى  وكذا يوم الثلاثاء 11/8/2020

وشدد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر مؤكدا على متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية  بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها حيث لم تتلق غرف العمليات

وأشار إلى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام 

عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور
عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور
عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور
عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور
عمليات تعليم البحيرة: ضبط حالتى غش بامتحانات الدبلومات الفنية بأبو المطامير ودمنهور
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