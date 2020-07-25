محافظ كفرالشيخ يدعو المواطنين للإسراع في التصالح على مخالفات البناء

دعا اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ، اليوم، المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة؛ لتجنب الإزالات وهدم المباني، مشيرًا إلى أنه يجوز التقنين لبعض الحالات فكل حالة يتم دراستها على حدة، بالإضافة إلي دفع مبلغ جدّية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ،وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات، وذلك وفقًا لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.





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وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه تتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدّية التصالح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.





وشدّد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدّية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



