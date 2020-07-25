بعد إصابته بـ كورونا ..مستشفى رشيد يودع رئيس قسم الجراحة العامة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة عن وفاة الدكتور أيمن عبد الموجود استشاري الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد





ونعت مديرية الصحة ومستشفى رشيد العام، ونقابة الأطباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الدكتور أيمن عبد الموجود، رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى.





وسادت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمستشفى رشيد ومديرية الصحة إثر وفاة الدكتور أيمن عبد الموجود استشارى الجراحة العامة برشيد،متاثرا بإصابته بكورونا حيث يعد حالة الوفاة الثامنة بين صفوف أطباء الجيش الأبيض بالبحيرة .









وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 56 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الجمعة 24 يوليو من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4715 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين ومثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.







