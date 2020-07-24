انتصار جديد .. تعافى كافة مصابى كورونا وإخلاء مركز التعليم المدنى بدمنهور

سادت فرحة غامرة بين الفريق الطبى بمركز التعليم المدنى بالأبعادية والمخصص للحجر الصحى لمصابى كورونا ذو الحالات البسيطة إثر مغادرة جميع المصابين بعد تعافيهم من الفيروس وعودتهم لمنازلهم لاستكمال فترة العزل المنزلى لمدة أسبوعين، عقب تلقيهم العلاج اللازم.





وأكد الدكتور محمد شاهين مركز التعليم المدنى بالابعادية والمخصص للحجر الصحى لمصابى كورونا ذو الحالات البسيطة على عدم استقبال المركز لأي حالات مصابة جديدة منذ فترة، مشيرا إلى تسليمه لوزارة الشباب والرياضة التابع له بعد إخلائه تماما من الفريق الطبى والأجهزة والمعدات الطبية وتعقيمه.













وأشار "شاهين " مدير إدارة الإمراض الصدرية بالبحيرة، والمدير الفني لمركز التعليم المدني بالابعادية، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، إلى إن المركز تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة منذ شهر مايو الماضى ولمدة ٣ اشهر لاستقبال مصابى كورونا ذوى الحالات البسيطة والمحولة من مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار لاستكمال فترة العلاج





واعلن الدكتور محمد شاهين أن المركز استقبل خلال الثلاث أشهر الماضية 379 حالة من ٥ محافظات "بينهم 336 حالة من البحيرة، و21 من الإسكندرية، و15 حالة من المنوفية، و5 حالات من الغربية، وحالتي من كفر الشيخ مشيرًا إلى خروج 284 حالة تحسن تام، 82 حالة عزل منزلي وذلك منذ بدء العمل بالمركز وحتى انتهاء العمل به.





ولفت شاهين إلى تحويل 13 حالة من البحيرة بينها 9 حالات لمستشفى كفر الدوار، وحالتي لصدر دمنهور، وحالة بكل من المدينة الجامعية بسموحة وأخرى بمستشفى أبو حمص المركزي.



