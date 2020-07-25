حركة تنقلات الشرطة الداخلية في مديرية أمن الشرقية.. تفاصيل

اعتمد اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات الداخلية الجديدة بالمديرية.





وضمت الحركة، تكليف اللواء دكتور أيمن مطر، نائبًا لمدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، واللواء حسام البلاط، نائبًا لمدير أمن الشرقية لقطاعي الشمال والشرق، واللواء عز السقعان، مساعدًا لقطاع الشرق، واللواء محمد حجازي، مساعدًا لقطاع الشمال، واللواء عصام هلال، مساعدًا لقطاع الجنوب، واللواء أيمن هنداوي، مساعدًا لفرقة العاشر من رمضان، واللواء إيهاب طلعت، مساعدًا للمنطقة المركزية، واللواء عصام العطار مساعدًا لقطاع الأمن العام، واللواء أحمد شطا، مساعدًا لقطاع المالية، واللواء خالد الأعصر، مساعدًا لقطاع الوحدات، واللواء أيمن خضر، مساعدًا لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء رأفت رجب، مساعدًا لقطاع التدريب.





وتم تجديد الثقة في العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب، والعقيد وليد عنتر، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، والعقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث لقطاع الشمال، والعقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بفرقة العاشر من رمضان، والعقيد أمير وديع، مفتش فرقة العاشر من رمضان، ونقل العميد أحمد الجوهري، رئيسًا لمصلحة الأمن العام، والعقيد تامر أبو زيد، رئيس قسم مُكافحة المُخدرات بالمديرية، والمقدم شريف عبدالعزيز، رئيس لمباحث الآداب بالمديرية، والمقدم محمد هدهود، رئيس لقسم الهجرة غير الشرعية بالمديرية، والمقدم أحمد عبده فرج، بقسم المعلومات بالمديرية، وتصعيد النقيب محمد مناع، رئيسًا لقسم الأحداث بالمديرية، والمقدم أحمد علي، لإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمديرية.





وضمت الحركة تجديد الثقة في العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، والمقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، والرائد محمد ماهر عطية، رئيس وحدة مرور الزقازيق، والمقدم محمد حامد، رئيس وحدة مرور العاشر من رمضان، والرائد ياسر رجب، رئيس اللجنة الفنية للفحص بوحدة مرور العاشر.





وتم تكليف العميد أحمد العجوز، مأمورًا لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، والعميد تامر مكاوي، مأمورًا لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتجديد الثقة في المقدم أحمد عبدالمجيد، نائبًا لمأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ونقل العقيد حسام القصبي، مأمورًا لمركز شرطة بلبيس، وتجديد الثقة في المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح.





وتم نقل المقدم أشرف ضيف، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الزقازيق، والرائد أحمد عبدالغفار، رئيسًا لماحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، والرائد أحمد جلال، رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، والرائد محمود مرتاح، رئيسًا لمباحث قسم شرطة القنايات، وتجديد الثقة في المقدم عبدالمنعم علاء، رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، والرائد محمد درويش، رئيس مباحث أبو حماد، والرائد أحمد شويخ، رئيس مباحث قسم شرطة القُرين، والرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، وتصعيد النقيب علي رؤوف، معاونًا لمباحث مركز شرطة بلبيس، وتجديد الثقة في الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة منيا القمح، ونقل الرائد أحمد الخولي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة مشتول السوق.



