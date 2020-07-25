حركة التنقلات الداخلية لرؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

اعتمد اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، حركة تنقلات بين عدد من ضباط المباحث بمراكز وأقسام الشرطة التابعة للمديرية.
وتضمنت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيسا للمباحث، ونقل المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب.
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وتضمنت الحركة الإبقاء على الرائد أحمد حسين رئيسا لمباحث الفشن، والرائد مصطفى أبو طالب رئيسًا لمباحث مركز ببا، والرائد أحمد بهجت رئيسًا لمباحث اهناسيا، والرائد محمود فؤاد رئيسًا لمباحث الواسطى، ومحمد محروس رئيسًا لمباحث ناصر، الرائد أحمد النبوي رئيسًا لمباحث شرق النيل، المقدم هشام مكي رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والرائد أحمد حسن رئيسا لمباحث المرور، وتعيين المقدم منصور الماوي مفتشًا لمباحث مركز بني سويف، والرائد خالد مدحت رئيس مباحث السجن للعمل مفتشًا لمباحث اهناسيا.
يذكر أن اللواء محمد مراد تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف خلفًا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة الأخيرة .