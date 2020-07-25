حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد والى مدير أمن البحيرة حركة ترقيات وتنقلات قيادات وضباط مدير الأمن قبل اليوم السبت وشملت الحركة الاتى:

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تجديد الثقة فى النقيب عطية هلالى معاون مباحث رشيد و للرائد محمود قاسي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار وللعميد عادل محبوب مأمورا لقسم شرطة كفر الدوار وتعيين العميد أشرف فوزي موسي وكيلا للإدارة العامة لمرور البحيرةوالرائد محمود هندي رئيسًا لمباحث أبوالمطامير والنقيب اسلام فوزى معاون اول مركز كفر الدوار.





وشملت الحركة نقل الرائد أحمد حمدى حمد رئيسًا لمباحث النوبارية والنقيب محمد سلامه من مباحث قسم شرطة كفر الدوار الى مباحث ابو المطامير والنقيب حازم صهوان معاون مباحث قسم شرطة دمنهور والنقيب محمود عز الدفراوي معاون مباحث مدينه النوبارية والنقيب بدر الطنيخى معاون مباحث مركز شرطة رشيد.

وتمت ترقية العقيد أحمد سمير مفتش مباحث العاصمة دمنهور مركز وقسم والعقيد حسام أبو وافيه وكيلا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار،الرائد أحمد حمدى حمد رئيسًا لمباحث النوبارية، الرائد أحمد مهينة نائبا لمأمور مركز شرطة الرحمانية، الرائد محمود يونس رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى

وتضمنت الحركة تعيين الرائد أحمد المسيرى رئيسًا لمباحث قسم شرطة كفر الدوار ونقل المقدم إسلام السعدني رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود رئيسا لمباحث دمنهور والرائد محمد جمعه رئيسًا لمباحث شبراخيت.