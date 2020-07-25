AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

ما بين الأزهر والبرلمان.. حكاية دار الإفتاء المصرية من محمد علي إلى مجلس الوزراء

السبت 25/يوليه/2020 - 10:29 م
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
أحمد سالم

 قطعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء الطريق على من يثيرون الجدل حول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، والذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي، في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية

 

وقال بيان لهيئة كبار العلماء، إن حرص مجلس النواب علي الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبري، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي علي أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته 

 

وكان الازهر قد اعترض على مشروع قانون بنقل تبعية دار الافتاء إلى وزارة العدل، وفي النهاية وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة الاولى من مشروع القانون حيث تمت الموافقة على مقترح عدد من النواب بان تكون تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل، ورفض المجلس مقترح من بعض النواب بتبعية الدار للأزهر الشريف.


 

وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" تاريخ ونشأة دار الافتاء باعتبارها من المؤسسات الاولى التي أنشئت في العالم الاسلامي والمختصة في المشورة والفتوى.


استقلال وشفافية  


أنشئت دار الافتاء المصرية عام 1895م/ 1313 وكانت وظيفة الافتاء لها استقلاليتها ما قبل الاحتلال الانجليزي وما بعده، ولم تتأثر بأي تغيرات أو تبعية سياسية على الإطلاق.

 

ويؤكد على ذلك ما اورده التاريخ بأن المفتي الذي كان معينا قبل الاحتلال – الشيخ المهدي العباسي- هو الذي استمر مفتيا بعد الاحتلال.

 

تبعية دار الافتاء لوزارة العدل


نظريا، استَقلت دار الافتاء ماليا وإداريا عن عن وزارة العدل عام 2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية مستقل.


وتبعية دار الافتاء لوزارة العدل لم تكن تبعية مطلقة أي أن وزارة العدل لم تكن لها سلطة على دار الافتاء، لكنها تبعية من حيث العمل المشترك بين المؤسستين وأشهره ما تقوم به دار الإفتاء من نظر في قضايا الإعدام.


لمحات تاريخية


في عهد محمد عبده كان لكل مديرية ومؤسسة مفتٍ خاص بها، فكان يوجد مفتٍ للحقانية، ومفتٍ للاوقاف، ومفتٍ لكل مديرية، حتى جمع محمد علي كل ذلك تحت لواء واحد اسماه مفتي الديار المصرية.


استمر هذا الأمر منذ عهد محمد على وحتى عام 2007 الذي استقلت فيه الدار عن تبعية دار الافتاء وأصبح لها موازنة خاصة تابعة لموازنة الدولة شأنها شان الوزارات.



وكانت الفتوى قبل ذلك ملزمة للقضاة بموجب اللوائح، وصارت ملزمة للمحاكم الشرعية وبعد إلغائها صارت الفتوى للأفراد والمؤسسات من مهام مفتي الجمهورية فقط.


استطلاع أهلة الشهور القمرية


وكان استطلاع أهلة الشهور الهجرية دور أصيل لرئيس المحكمة العليا الشرعية، والتي فيها مواسم دينية مثل شهر رجب وشعبان ورمضان والمحرم وربيع أول وذو الحجة، ثم أصبح هذا الأمر من اختصاص دار الافتاء وهي تقوم به حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل دينية البرلمان: مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء يحظى بتأييد كبير

دعم من علماء الدين لمشروع قانون دار الإفتاء تحت قبة البرلمان

"كبار العلماء" تعترض على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. وتؤكد: مخالف للدستور ويمس باستقلالية الأزهر واختصاصات الهيئة.. المشروع يركز على بقاء المفتي في منصبه بعد المعاش

خلال مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء.. عبد العال: لا مساس باستقلال الأزهر

ممثل هيئة كبار العلماء: تنظيم دار الإفتاء يعتدي على اختصاصات الأزهر

النواب يوافق على تبعية الإفتاء لمجلس الوزراء وليس العدل

ترشيحاتنا

عرّاب الدمار.. ماذا يفعل برنارد ليفي في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق؟

البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

بتمويل أردوغان.. مجموعات تخريبية تركية تنشر الذعر فى 3 دول أوروبية| تفاصيل

السيسي لـ رئيس جنوب افريقيا: نرفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باكسسوارات جذابة للشعر.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة