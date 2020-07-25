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رياضة

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

السبت 25/يوليه/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
بدأت قناة النادي الأهلي، العد التنازلي لافتتاحها، بعد التطوير الذي عكفت عليه شركة لايف، التابعة لمجموعة استادات القابضة، والمسؤولة عن عملية التطوير بالقناة، بالمشاركة مع شركة الأهلي للإعلام، وإدارة النادي الأهلي. 

وتذيع القناة نشيد الأهلي على مدار اليوم، وهو النشيد الذي اتفق عليه مسئولو الأهلي وإدارة القناة، مع العد التنازلي، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر بعد غد، الاثنين الموافق 27 يوليو.

وعكفت شركة لايف على تقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان نظرا للشعبية الكبيرة التى يحظى بها المارد الأحمر.

وجاءت كلمات نشيد الأهلي المتفق عليه بين مجلس إدارة الأحمر و إدارة شركة لايف كالاتي.. 

هاتوا كتاب التاريخ في أول صفحة هتلاقوه

علمه مليان نجوم تاريخه كله يعرفوه

الأهلي كيان كبير وعنده شعب بيعشقوه

جمهوره في كل مكان بيشجعوه

حلق عالي يا نسر

يا مشرف اسم مصر

الأهلي مش بطولة

بطولاته في كل عصر

كسبت أو خسرت هتفضل اعضم تيشرت

أنا هفضل صغير قدامك مهما كبرت

فوقو فوقو فوقو

الأهلي عارف حقوقه

الأهلي محدش فرقه عمالقة من سنين

قارة أفريقيا تشهد

الأهلي بطل المشهد

الأميرة السمراء عارفه أميرها يبقى مين

إفريقيا ليها كبير

التاريخ مفيهوش تزوير

الأهلي ملك أفريقيا

بالأرقام والجماهير

صياد البطولات

يا نادي الانجازات

أنا حبي ليك ملوش مسميات
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