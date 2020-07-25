AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ولهان لـ راشد الماجد تقترب من 7 ملايين مشاهدة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:24 م
راشد الماجد - ولهان
راشد الماجد - ولهان
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، 6 ملايين و945 ألفاً، مقتربة من 7 ملايين مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الجاري. 

وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 

ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها .. أصالة تقترب من نصف مليون مشاهدة بـ جيتني مكسور

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 9 ملايين مشاهدة

بعد طرحه أغنيته الجديدة ولهان.. راشد الماجد يتصدر جوجل

بعد ساعات قليلة من طرحها.. ولهان لـ راشد الماجد تحقق نصف مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 2 مليون مشاهدة

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 4.3 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

بفستان جذاب.. ياسمين عبدالعزيز بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

الكمامات للنساء فقط.. فتوى إيرانية مثيرة للجدل بشأن فيروس كورونا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

النجوم تنتفض فى وجه فاروق جعفر: بطولاتنا حلال.. ولا نعرف رشاوي الحكام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

رغم فوائدها .. هؤلاء ممنوعون من الحلبة

كيف تحمي بشرتك في الصيف؟.. هاني الناظر يجيب