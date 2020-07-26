AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:06 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
حسن العمدة
أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن التصريحات التي أدلى بها فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، اساءت للفريق، مشيرًا إلى أنه يجب أن تتم محاسبته من قبل مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " فاروق جعفر بيسيء للزمالك وليس للمنتخب فقط، ولابد أن يحاسبه رئيس نادي الزمالك، وكيف يتحدث عن الزمالك بهذه الصورة في قناة النادي".
 
وأضاف: "أنا كنت لاعب في هذه الفترة وهذا الكلام لم يحدث، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمقاولون فازوا بالبطولات لأنهم يستحقونها".

وكان فاروق جعفر، قد قال، في تصريحات لقناة الزمالك، إنه خلال تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990؛ كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

شوبير يرد على فاروق جعفر: 6 سنوات كابتن الأهلي ومنتخب مصر ولم أجلس مع حكم

هيثم فاروق يرد على تصريحات فاروق جعفر

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

حكام أفريقيا الأسوأ.. نجم الزمالك السابق: لا تعليق على اتهامات فاروق جعفر

شطة يرد بقوة على فاروق جعفر عن مجاملة منتخب 90 فى الوصول لكأس العالم

ترشيحاتنا

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

لماذ يكره صيام يوم عرفة للحجاج .. دار الإفتاء تجيب

البابا تواضروس: عودة الصلاة بالكنائس 3 أغسطس

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

إنقاذ الناتو يبدأ من ليبيا.. مجلة أمريكية: عداء أردوغان لمصر يهدد وحدة الحلف ويجب ألا يفلت من العقاب

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

AdvertisementS

ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

بتقبضوا الحكام ومبتخدوش بطولات.. رد ساخر من أحمد بلال على تصريحات فاروق جعفر

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

أول رد من الصفاقسي بعد حرمانه من القيد 3 فترات بسبب الأهلي وأجاي

محامى صالح جمعة يحسم جدل توقيعه لـ الزمالك.. تفاصيل

أخبار الأهلي.. 3 أزمات تحاصر الفريق.. شوبير يرد على فاروق جعفر

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

الصفاقسي لـ صدى البلد: المثلوثي لاعب فى الزمالك.. وتأخرنا فى تنفيذ الاتفاق مع الأهلي

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون