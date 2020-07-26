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رياضة

الدوري الإيطالي .. نابولي يفوز على ساسولو ويضيق الخناق على ميلان

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز فريق نابولي على ساسولو، بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

سجل اللاعب الألباني السيد هساى هداف نابولي الأول، بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة، من تسديدة زاحفة، فشل حارس ساسولو، فى التصدى لها.

وأضاف آلان ماريز لوريرو، هدف فريق البارتينوبي الثانى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. .

بهذه النتيجة رفع نابولى رصيده للنقطة 59 فى المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد ساسولو، عند 48 نقطة، فى المركز الثامن.

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