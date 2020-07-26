وزير التربية والتعليم: نجاح امتحانات الثانوية العامة إنجاز كبير للدولة.. فيديو

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن أداء إمتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة بكامل مؤسساتها، في ظل جائحة "كورونا، مؤكدا أن التجربة افرزت إيجابيات كبيرة يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الدكتور طارق شوفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث أن الدرس المستفاد في ظل إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تفعل اشياء كثيرة وقت الازمات، بشرط ان يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب.

وأشار إلى أن الثقة وجدت منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير خاصة مع إنتشار منصات السوشيال ميديا التي باتت نبضًا حقيقيًا للشارع عندما يعبر الاهالي والاسر عن رأيهم في شتى القضايا مما يشكل ضغطًا على صانع القرار ويجعله في قلق، وبالتالي دائمًا يركن إلى العمل الدؤوب لمحو هذه المخاوف وتحقيق أفضل المخرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التجربة اثبتت قدرة الدولة المصرية ليس فقط في الثانوية العامة لكن في مختلف المناحي، حتى لو كان هناك مشاكل لكن قدرة الدولة تجعلنا مطمئنين.

وطالب المصريين بمزيد من الهدوء وعدم الانسياق وراء المندسين على منصات التواصل الاجتماعي.