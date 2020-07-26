AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التربية والتعليم: نجاح امتحانات الثانوية العامة إنجاز كبير للدولة.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:37 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
محمد حليم قنديل

أكد وزير التربية والتعليم  الدكتور طارق شوقي أن أداء إمتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة بكامل مؤسساتها، في ظل جائحة "كورونا، مؤكدا أن التجربة افرزت  إيجابيات  كبيرة   يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الدكتور طارق شوفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث أن الدرس المستفاد  في ظل  إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تفعل اشياء كثيرة وقت الازمات، بشرط ان يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب.

وأشار إلى أن الثقة  وجدت منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير خاصة مع إنتشار منصات السوشيال ميديا التي باتت نبضًا حقيقيًا للشارع عندما يعبر الاهالي والاسر عن رأيهم في شتى القضايا مما يشكل ضغطًا على صانع القرار ويجعله في قلق، وبالتالي دائمًا يركن إلى العمل الدؤوب لمحو هذه المخاوف وتحقيق أفضل المخرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التجربة اثبتت قدرة الدولة المصرية ليس فقط في الثانوية العامة  لكن في مختلف المناحي، حتى لو كان هناك مشاكل لكن قدرة الدولة تجعلنا مطمئنين.

وطالب المصريين بمزيد من الهدوء  وعدم الانسياق وراء المندسين على منصات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يرد على مطالب السوشيال ميديا.. لا يصح عمل استفتاء على امتحانات الثانوية العامة ولن نستطيع توفير أوتوبيسات معقمة لنقل الطلاب إلى اللجان.. الامتحانات في موعدها ولن نقصر في حماية أبنائنا

وزير التعليم يحسم جدل تأجيل امتحانات الثانوية العامة بـ 30 تصريحا جديدا .. تفاصيل

أبرزها توزيع 33 مليون كمامة.. خطة التعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي: نرصد الحملات المشككة في الداخل والخارج.. ونعلم من خلفها

وزير التعليم: خالص الشكر للدولة المصرية على التعاون في تأمين امتحانات الثانوية العامة

برلماني: قوى الشر والظلام تستعين بالسوشيال ميديا لتشويه امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محامى صالح جمعة يحسم جدل توقيعه لـ الزمالك.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. رد فعل رموز الكرة على فاروق جعفر .. حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك.. والإعلان عن أول صفقة لـ ليفربول

الرئيس السيسي يوجه بالتواصل في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وتوفير فرص العمل

لا مجال للمتربصين.. كبار العلماء: اختلاف الأزهر والبرلمان على مشروع قانون الإفتاء نضج للحوار الوطني

سكرتير عام محافظة السويس: استعنا بالقوات البحرية لانتشال غرقى "الأدبية"

رئيس فريق الغواصين بالسويس يكشف مفاجأة فى موقع حادث غرقى الأدبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور