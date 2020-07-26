إنترنت بدون هاكرز مدى الحياة.. ما الذي تسعى الولايات المتحدة إليه؟

بدأ المسؤولون والعلماء الأمريكيون في وضع الأساس لتجربة جديدة وهي ابتكار إنترنت أكثر أمانا، لدرجة أنه لا يمكن اختراقه تقريبا.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، أصدر مسؤولو وزارة الطاقة الوطني، تقريرا يضع استراتيجية لتطوير الإنترنت، وفقا لتقنية الإحصاء الكمية.





وتعمل الوكالة مع الجامعات والباحثين على تطوير التقنية الجديدة، باستخدام قوانين ميكانيكا الكم لنقل المعلومات بشكل أكبر أمانا من الشبكات الحالية.





وسيتم ابتكار شبكة الإنترنت الجديدة في غضون عشرة أعوام، وكان قد توصل العلماء بمختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة وجامعة شيكاغو، في فبراير الماضي، لمحاولة إنشاء شبكة أرضية في ضواحي شيكاغو.





ووفقا لبيان وزارة الطاقة، من السمات المميزة للإرسال الإلكتروني الجديد أنه من الصعب اختراقه او التجسس عليه، أثناء إرسال المعلومات بين المواقع وبعضها، لإنشاء شبكة لا يمكن اختراقها أبدا.





وأعلنت الشركة أن هذه الخدمة ستشمل استخدام تقنية شبكات الهواتف، وتطبيقات الأمن القومي واتصالات الطائرات، وفقا لما قاله ديفيد أوسكالون الأستاذ بجامعة شيكاغو.