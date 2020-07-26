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سيارات

فورمولا تضيف 3 سباقات جديدة في 2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بطولة العالم لسباقات فورمولا1 عن إضافة 3 سباقات جديدة لموسم 2020 ليصبح مجموعة السباقات التي تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامتها حتى الآن إلى 13 سباقا. 


واكد موقع " متورو سبورت "أن قرار فورمولا 1 بالاتفاق على إقامة 3 سباقات جديدة في قارة أوروبا وهي  ألمانيا البرتغال وإيطاليا
ويعتبر الإعلان عن فورمولا 1 في هذا التوقيت خطوة ضمن تعديل خطتها في محاولة للابتعاد عن خوض سباقات في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. 


وعلى الرغم من ذلك لايزال الوضع خطيرا في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بسب انتشار وتفشى فيروس كورونا بشكل مسبق وتسجيل البلدين لأرقام قياسية في عدد الإصابات مقارنة بأوروبا وبقية دول العالم.


ومن المنتظر أن تقام السباقات الثلاثة الجديدة في شهر أكتوبر المقبل، ويشهد عام 2020 دخول حلبة بورتيماو للمرة الأولى لعام فورمولا1 فيما سبق لحلبتي إيمولا ونوروبورجرينج استضافة سباقات فورمولا1 في الماضي.

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