محافظ الغربية: أولوية قصوى لملف التصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعًا موسعًا مساء أمس بمقر ديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة في الفترة الراهنة.





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وجاء ذلك ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، ونجوي العشيري السكرتير العام المساعد.









وقال محافظ الغربية ، إن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي علي رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.









وشدد الدكتور طارق رحمي خلال الاجتماع على تكثيف المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن أعمال استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح فى مخالفات البناء وفحصها للتأكد من استيفاء الاوراق وتحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.







