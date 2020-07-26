طارق السيد: الظلم التحكيمي حرم الزمالك من بطولات أفريقيا 10 سنوات

قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق إن الفارس الأبيض لولا الظلم التحكيمي لحصد أضعاف البطولات التى توج بها خلال الفترة من ٩٨ إلى ٢٠٠٧.





وأضاف طارق السيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: " اشهد الله ان كل بطولة حصل عليها نادى الزمالك فى الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٧ آخر بطولة للزمالك فى جيلى حصلنا عليها بالدم، ولولا تعرضنا للظلم فى عدد كبير من البطولات، لكانت البطولات أضعاف ما حصلنا عليها.









يذكر أن فاروق جعفر قال في تصريحات لقناة الزمالك: "الحكام الأفارقة كانوا يجاملون الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، الأندية المصرية استفادت من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات".









واستطرد: "كنت أجلس برفقة المسؤول الإداري مع الحكام الأفارقة ونجاملهم من خلال توفير لهم فنادق على أعلى مستوى، وتوفير سيارة خاصة فارهة فئة معينة تنقل الحكم سواء إلى مقر تواجده وإلى ملعب المباراة".









وقال أيضا: "كنا نجتمع بالحكام الأفارقة قبل المباراة، جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وإن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب من الفريق المنافس".









وتابع: "هذا كان يفعله أيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والفرق الأخرى التي شاركت خلال تلك الفترة بالبطولات الإفريقية، قمنا في الزمالك بذلك بعدما علمنا أن هذا ما تفعله الأندية الأخرى في مبارياتها".







