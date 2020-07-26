للتخلص من كورونا .. خبراء الصحة في بريطانيا يطالبون بمحاكاة سياسة التطهير المتبعة بالإمارات

حمض الهيبوكلوروس (HOCl) أكثر فعالية 100 مرة كمطهر من المبيض، ما يقتل الجراثيم والفيروسات على الفور.

وتمت الموافقة على الحمض غير الخطر من قبل منظمة الصحة العالمية كما أنه غير ضار للنباتات والحيوانات، وله مظهر عديم اللون يشبه الماء.

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وقد تم استخدام الحمض في برنامج لتطهير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان محوريًا في استراتيجية كوريا الجنوبية التي أشيد بها لاحتواء الفيروس منذ مارس الماضي، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال.





وسجلت في كوريا الجنوبية حاليا بعض أدنى أرقام إصابة جديدة لفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة إذ سجلت إصابة حوالي 14000 شخص فقط وأقل من 300 حالة وفاة.









وذهب عمال الخط الأمامي في كوريا الجنوبية إلى محطات اختبار كوفيد 19 في نهاية نوبات عملهم، حيث دخلوا إلى أكشاكهم وتم تطهيرهم بـ مطهر.









واقترح خبراء الصحة أن المادة الكيميائية يمكن رشها على الناس وهم يمشون على غرار أجهزة الكشف عن المعادن في طريقهم إلى أي مكان في بريطانيا، كما يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على مكاتب العمل والمدارس وأماكن الترفيه آمنة مع تخفيف الإغلاق في البلاد.









وقال دارين رينولدز، أستاذ الصحة والبيئة بجامعة غرب إنجلترا، لصحيفة ديلي ميل، إن ذلك كان سيحدث فارقًا كبيرًا، فالوقت لم يفت بعد.









ويستخدم الرذاذ المطهر في أنفاق التطهير التي تصنعها شركة نافكو دبي، وهي معدات تستخدم في محطات الحافلات ومحطات القطار والمطارات ودور السينما في الإمارات العربية المتحدة.







