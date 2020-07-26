للتخلص من كورونا .. خبراء الصحة في بريطانيا يطالبون بمحاكاة سياسة التطهير المتبعة بالإمارات

يسعى العلماء والأكاديميون وقادة الأعمال في المملكة المتحدة إلى استخدام رذاذ مطهر رخيص يشبه الماء على نطاق أوسع؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن ثبت أن المنتج فعال في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والصين وكوريا الجنوبية.
حمض الهيبوكلوروس (HOCl) أكثر فعالية 100 مرة كمطهر من المبيض، ما يقتل الجراثيم والفيروسات على الفور.
وتمت الموافقة على الحمض غير الخطر من قبل منظمة الصحة العالمية كما أنه غير ضار للنباتات والحيوانات، وله مظهر عديم اللون يشبه الماء.
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وقد تم استخدام الحمض في برنامج لتطهير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان محوريًا في استراتيجية كوريا الجنوبية التي أشيد بها لاحتواء الفيروس منذ مارس الماضي، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال.
وسجلت في كوريا الجنوبية حاليا بعض أدنى أرقام إصابة جديدة لفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة إذ سجلت إصابة حوالي 14000 شخص فقط وأقل من 300 حالة وفاة.
وذهب عمال الخط الأمامي في كوريا الجنوبية إلى محطات اختبار كوفيد 19 في نهاية نوبات عملهم، حيث دخلوا إلى أكشاكهم وتم تطهيرهم بـ مطهر.
واقترح خبراء الصحة أن المادة الكيميائية يمكن رشها على الناس وهم يمشون على غرار أجهزة الكشف عن المعادن في طريقهم إلى أي مكان في بريطانيا، كما يمكن أن يكون وسيلة للحفاظ على مكاتب العمل والمدارس وأماكن الترفيه آمنة مع تخفيف الإغلاق في البلاد.
وقال دارين رينولدز، أستاذ الصحة والبيئة بجامعة غرب إنجلترا، لصحيفة ديلي ميل، إن ذلك كان سيحدث فارقًا كبيرًا، فالوقت لم يفت بعد.
ويستخدم الرذاذ المطهر في أنفاق التطهير التي تصنعها شركة نافكو دبي، وهي معدات تستخدم في محطات الحافلات ومحطات القطار والمطارات ودور السينما في الإمارات العربية المتحدة.
وسمحت الحكومة البريطانية بداية الأسبوع الجاري فقط بإجراء تجارب رسمية للمطهر للاستخدام ضد كوفيد 19، حيث غالبًا ما يكون المطهر المفضل لمراكز الرعاية الصحية هيبوكلوريت الصوديوم، والذي على عكس حمض الهيبوكلوروس، مهيج ومسبب للتآكل.
ولم ترد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة على الفور على طلب للتعليق.
وتقوم السلطات المختصة بتوزيع أنفاق التعقيم في المملكة المتحدة تحت اسم "شيلدمي" ، وعلق رئيس شركة "تريميت" ديفيد روبرتس، قائلا: "إن إمكانية استخدام حمض هيبوكلوروس ستكون كبيرة".
وأضاف: "نجري حاليًا مناقشات مع بعض أندية الرجبي الممتاز وأندية كرة القدم - ونعتقد أن كبائن التطهير المخصصة لـ ثلاثة أفراد هي الحل لإعادة الجمهور إلى الملاعب".
وتابع: "سيكون هناك بعض الطوابير، ولكن لن يستغرق الأمر أكثر من السير عبر نفق ما يتطلبه المرور إلى الباب الدوار حيث يتعين إظهار تذكرتك"