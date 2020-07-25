من بينها الإمارات والبحرين وقطر.. دول عربية تنضم إلى المنطقة الحمراء الفرنسية

أعلنت الحكومة الفرنسية عن ضم مجموعة من الدول العربية إلى المنطقة الحمراء للدول المسموح لها بالدخول إلى الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى أن الدول العربية هي "الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والجزائر، وعمان".









وأوضحت الحكومة الفرنسية، وفق ما ذكرته قناة "يورو نيوز" أن المنطقة الحمراء تعني أن شعوب وأبناء تلك الدول لن يتمكنوا من دخول الأراضي الفرنسية إلا بعد إجراء إختبارات صحية حديثة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة ألا يكون قد مر على الاختبارات أكثر من 72 ساعة.









يأتي هذا في إطار مكافحة السلطات الفرنسية انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وحياة مواطنيها والمقيمين لديها من الجائحة.









جدير بالذكر أن المنطقة الحمراء ضمت سكان ومواطني 10 دول أخرى هي "الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبنما وبيرو والبرازيل وجنوب أفريقيا وصربيا وتركيا ومدغشقر" بجانب الدول العربية السالف ذكرها من قبل، حيث تشهد تلك الدول معدل إصابات عاليًا بــ كوفيد 19.









يُشار إلى أن جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي، قال في تصريحات صحفية له في وقت سابق، إن هذا الإجراء ضروري نظرا لعودة انتشار الفيروس في فرنسا على خلفية اكتشاف بؤر وإصابات جديدة، لافتا إلى أنه سيتم وضع أجهزة الكشف الطبية في المطارات والموانئ في الأيام المقبلة.