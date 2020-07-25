مبابي يطمئن رئيس فرنسا على حالته: لا أعتقد أنني مصاب بكسر

تعد إصابة كيليان مبابي نبأ مقلق لكل الشعب الفرنسي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، عقب خروجه مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا .





مبابي خرج مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا الذي توج به فريقه باريس سان جيرمان على حساب سانت إيتيان، وظهر مستندا على عكازين خلال تسلم الميداليات.



وأثناء صعوده إلى منصة التتويج، تحدث مبابي بشكل خاطف مع الرئيس ماكرون، حوار التقطته إذاعة مونت كارلو وجاء نصه كالآتي:

