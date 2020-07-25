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رياضة

مبابي يطمئن رئيس فرنسا على حالته: لا أعتقد أنني مصاب بكسر

السبت 25/يوليه/2020 - 07:31 ص
كيليان مبابي وماكرون
كيليان مبابي وماكرون
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محمد رشاد
تعد إصابة كيليان مبابي نبأ مقلق لكل الشعب الفرنسي، بمن في ذلك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، عقب خروجه مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا .

مبابي خرج مصابا في الشوط الأول من نهائي كأس فرنسا الذي توج به فريقه باريس سان جيرمان على حساب سانت إيتيان، وظهر مستندا على عكازين خلال تسلم الميداليات.

وأثناء صعوده إلى منصة التتويج، تحدث مبابي بشكل خاطف مع الرئيس ماكرون، حوار التقطته إذاعة مونت كارلو وجاء نصه كالآتي:

"ماكرون: ما الخطب؟

مبابي: إنه التواء قوي.

ماكرون: هل تعتقد أنه كسر؟

مبابي: لا، لا أعتقد ذلك.

ماكرون: هل ستذهب إلى المستشفى بعد قليل؟

مبابي: نعم، مباشرةً بعد التتويج".
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