وزيران من أصول عربية ضمن الحكومة الفرنسية الجديدة.. تعرف عليهما

عين الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، اليوم الاثنين، وزيرين من أصول عربية في تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة جان كاستكس.





وبحسب وسائل إعلام جزائرية ومغربية، الوزيران هم نادي الحي، وهي من اصول مغربية، وتم تعيينها في منصب وزيرة لسياسة المدينة.





والوزير الثاني هو جان بابتيست جباري، وقد تم تعيينه وزيرا مفوضا للنقل وهو ينحدر من أصول جزائرية، حيث هاجر والده من الجزائر في العام 1914 حسب ما أوضحته وسائل إعلام فرنسية.





وكشف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جان كاستكس، الذي جاء خلفا لإدوارد فيليب بعد استقالته يوم الجمعة الماضي، احتفاظ عدد من الوزراء بحقائبهم، الذين سيستمرون حتى نهاية النصف الثاني من فترة ماكرون الرئاسية في مايو 2022.





فقد احتفظ وزير الخارجية جان إيف لودريان بمنصبه، وكذلك وزيرة الجيوش فلورنس بارلي، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزير صحة أوليفييه فيران، ووزير التعليم جان ميشال بلانكير.





كما تم تعيين روزالين باشلو وزيرة للثقافة، وجيرالد دارمانتين، وزيرا للداخلية، وإريك دوبون كوريتي وزيرا للعدل.





ومن المقرر أن يجتمع كاستكس مع أغلبية البرلمانية اليوم، كما سيلقي خطابا أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري للحديث عن سياسة وأهداف حكومته.





كما سيعلن في وقت لاحق عن أسماء وزراء الدولة بعد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.