كثافات مرورية على الدائري.. النشرة الصباحية لحالة المحاور والطرق الصحراوية

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.





وأشارت المصادر إلي ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من مناطق المرج.













ويشهد الطريق كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق كفر غطاطي في القادم من المريوطية باتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.





كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية باتجاه مناطق المنيب.





وتظهر تكدسات مرورية أعلى مناطق البساتين والأوتوستراد بالإتجاهين، مع كثافات مرورية أعلى مناطق السلام في القادم من المرج بإتجاه القاهرة الجديدة.





ويشهد محور ٢٦ يوليو كثافات مرورية مرتفعة في التقاطع مع الطريق الدائري بالإتجاهين، وتكدسات مرورية أعلى مناطق أبو رواش بالإتجاهين.





كما تظهر تكدسات مرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمناطق العبور بإتجاه العاشر بسبب حادث مروري.





وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق العلمين الصحراوي، والساحلي الدولي.





بينما تستقر الحالة المرورية على محوري الضبعة وروض الفرج، مع هدوء الحالة على طريق أسيوط الغربي والكريمات الصحراوي الشرقي، والدائري الإقليمي.



