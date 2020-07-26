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تعليم

لمواجهة كورونا .. التزام كامل بارتداء غطاء الوجه والقدمين مع الكمامات في لجان الدبلومات الفنية بالمرج

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:25 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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كريم ناصر
رصد موقع صدى البلد الإخباري التزاما كاملا من المعلمين والطلاب بإرتداء واقي الوجه وغطاء القدم داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمرج بمحافظة القاهرة.

وبسؤالهم عن عدم الاكتفاء بالكمامات فقط ، أكد المسئولون عن اللجان ، أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي حرصت على توفير كافة وسائل الحماية للطلاب والمعلمين طوال فترة الامتحانات.


الجدير بالذكر أنه كانت قد انطلقت  امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" امس السبت الموافق 25 يوليو 2020، والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13 /8 /2020.


ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.

ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــو.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

طلاب نظام الثلاث سنوات :

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.    

طلاب نظام الخمس سنوات :

ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا
لمواجهة كورونا .. التزام كامل بارتداء غطاء الوجه والقدمين مع الكمامات في لجان الدبلومات الفنية بالمرج
لمواجهة كورونا .. التزام كامل بارتداء غطاء الوجه والقدمين مع الكمامات في لجان الدبلومات الفنية بالمرج
لمواجهة كورونا .. التزام كامل بارتداء غطاء الوجه والقدمين مع الكمامات في لجان الدبلومات الفنية بالمرج
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