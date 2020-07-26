في موسم عيد الأضحى.. ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار في سوهاج.. صور





وتبين من التحريات ان الجزار اتخذ من منزله وكرا لذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والتحفظ علي كميات اللحوم المضبوطة.





وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، في بيان أصدره اليوم انه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، فى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة اسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، للتفتيش على اللحوم ومتابعة اعمال الذبح و اللحوم المقدمة للمواطنين.





وضمت أشرف على، رئيس قرية الحواويش، والدكتور احمد حمدى، مدير إدارة المجازر، والدكتور طارق لطفي، مدير الإدارة البيطرية بأخميم وبالاشتراك مع مركز شرطة أخميم بقيادة الرائد احمد حسام، معاون مباحث مركز شرطة أخميم.





وتم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل احد الجزارين بناحية قرية الحواويش وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط المتهم.





وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق.





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