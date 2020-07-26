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محافظات

قبل عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:17 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجزر مدينة ديرب نجم يرافقه محمد عبدالعزيز حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، ومتابعة أعمال الذبح استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين علي المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظًا على صحة وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح  يوميًا والتخلص الآمن منها حفاظًا علي البيئة ومنعًا للتلوث.


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أكد محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المجازر على مستوى المحافظة، إستعدادًا لعيد الأضحي المبارك تيسيرًا على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام العيد.


أكد محافظ الشرقية أنه تقرر فتح المجازر بنطاق المحافظة لإستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة علي المواطنين وذلك طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

قبل عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم
قبل عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم
قبل عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم
قبل عيد الأضحى.. محافظ الشرقية يتفقد مجزر ديرب نجم
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