ممكن تصاب بكورونا مرتين .. لجنة مكافحة فيروس كوفيد 19 ترد

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن من الممكن وبسهولة تحقيق صفر في عدد الاصابات بفيروس كورونا ولكن في حالة واحدة وهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وتابعت جيهان العسال، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أنه من المتوقع بشكل كبير عودة موجة ثانية من كورونا، ولكن لم يثبت بعد أن من أصيب الفيروس أصبح لديه مناعة منه، معقبة: "لحد دلوقتي محدش أصيب واتصاب تاني بكورونا".





وأوضحت أن لم تثبت الأبحاث حتى الآن كيفية تطور الفيروس وتحوره وخاصة في فصل الشتاء القادم، مشددة على أن طالما لم يتم التوصل حتى الآن إلى مصل إذا لم تخلع الكمامة نهائيا.



