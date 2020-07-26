بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم اكتشاف دواء مؤكد حتى هذه اللحظة لعلاج فيروس كورونا المستجد.









وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أنه من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر إنتاج لقاحات نتيجة التجارب المعملية والإكلينكية لهذا الفيروس.





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن جامعة أكسفورد أنتجت لقاحا، وبعض الشركات من أمريكا والهند والصين أنتجت لقاحات لفيروس كورونا بعد تجارب علمية.









ولفت إلى أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بـ 3 مراحل، وتشهد الفترة الحالية خطوة التجارب الإكلينيكية السريرية حتى يتم التأكد من جودة وسلامة اللقاحات وخلوها من أى تأثيرات جانبية فى جسم الإنسان.









وأكد محمد عوض تاج الدين أن فيروس كورونا المستجد مرض شديد وخطير وهز أركان العالم صحيا، واقتصاديا، وطبيا.





ونصح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

