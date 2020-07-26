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حوادث

عبد الحى عبيد ينتصر.. حكم نهائي من الإدارية العليا تعيده لانتخابات الشيوخ

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:09 م
مطرقه
مطرقه
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت  محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء  المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
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