هل يجوز الاتصال على شخص في المدينة المنورة لإلقاء السلام على الرسول؟

فعلت ذلك عبر الهاتف وأخوك في هذا المكان الطاهر المشرف بسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ فهذا صحيح ولا حرج فيه».

لو صلى وسلم شخص ما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو في مكانه من غير واسطة الهاتف؛ يصل السلام إلى الحبيب - عليه الصلاة والسلام-

، ناصحًا السائل: « لا تشغل أخوك كثيرًا بهذا الأمر».