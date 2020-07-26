أخبار التوك شو .. هل يمكن الإصابة بـ كورونا مرتين .. إنتاج لقاح الفيروس في سبتمبر

نشر موقع صدى البلد اليوم الأحد مجموعة من الأخبار المتنوعة والهامة ومنها :







قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارتى التجارة وقطاع الأعمال لتحسين تجارة القطن والإنتاج، لافتة إلى أن مصر تعمل حاليًا على مواكبة التطورات على مستوى العالم.





ممكن تصاب بكورونا مرتين .. لجنة مكافحة فيروس كوفيد 19 ترد

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن من الممكن وبسهولة تحقيق صفر في عدد الاصابات بفيروس كورونا ولكن في حالة واحدة وهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.





متى يظهر مصل للقاح فيروس كورونا.. شاهد وزارة الصحة تكشف مفاجأة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل اللقاحات الجاري تصنيعها لمواجهة فيروس كورونا مازالت في مرحلة التجارب السريرية، موضحا أن نتائج التجارب السريرية لمصل المملكة المتحدة أثبتت نجاحا حتى هذه اللحظة.





بعد الحادث الكبير.. السياحة والمصايف: محدش فكر ينزل شاطئ النخيل تاني.. فيديو

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على غلق جميع الشواطئ البالغ عددها 61 شاطئا بإجمالى 65 كيلو، لافتًا إلى أنه بطبيعة الحال لن يكون هناك أي خدمات على هذه الشواطئ خاصة عمليات الإنقاذ، مؤكدًا أن تلك الشواطئ غير صالحة للاستخدام الآدمى.





بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم اكتشاف دواء مؤكد حتى هذه اللحظة لعلاج فيروس كورونا المستجد.





لأول مرة في التاريخ.. عيدية الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لأول مرة في تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتم صرف المعاشات مبكرًا قبل بداية الشهر، وفقا للقرارات الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى.









شاهد.. الصحة تكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والعلماء تترقب الوضع، ويجب علينا أن نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، منوها بأنه لا يوجد دليل علمي يؤكد على ضرورة حدوث موجة ثانية.





شكلها هترجع.. مذيعة تبشر المصريين بأخبار سارة

قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدولة المصرية استطاعت التعامل بنجاح مع أزمة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات.

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل احتفال المحافظة بالعيد القومي الـ 68





قال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد شريف، إن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام مختلف عن الاعوام السابقة، لافتًا إلى ان الاحتفال بدأ اليوم بافتتاح معرض يضم تاريخ الإسكندرية من الفنون التشكيلية.













