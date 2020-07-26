أخبار التوك شو .. هل يمكن الإصابة بـ كورونا مرتين .. إنتاج لقاح الفيروس في سبتمبر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارتى التجارة وقطاع الأعمال لتحسين تجارة القطن والإنتاج، لافتة إلى أن مصر تعمل حاليًا على مواكبة التطورات على مستوى العالم.
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن من الممكن وبسهولة تحقيق صفر في عدد الاصابات بفيروس كورونا ولكن في حالة واحدة وهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل اللقاحات الجاري تصنيعها لمواجهة فيروس كورونا مازالت في مرحلة التجارب السريرية، موضحا أن نتائج التجارب السريرية لمصل المملكة المتحدة أثبتت نجاحا حتى هذه اللحظة.
أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على غلق جميع الشواطئ البالغ عددها 61 شاطئا بإجمالى 65 كيلو، لافتًا إلى أنه بطبيعة الحال لن يكون هناك أي خدمات على هذه الشواطئ خاصة عمليات الإنقاذ، مؤكدًا أن تلك الشواطئ غير صالحة للاستخدام الآدمى.
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم اكتشاف دواء مؤكد حتى هذه اللحظة لعلاج فيروس كورونا المستجد.
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه لأول مرة في تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتم صرف المعاشات مبكرًا قبل بداية الشهر، وفقا للقرارات الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى.
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن وزارة الصحة والعلماء تترقب الوضع، ويجب علينا أن نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، منوها بأنه لا يوجد دليل علمي يؤكد على ضرورة حدوث موجة ثانية.
قالت الإعلامية دينا عبد الكريم، إن الدولة المصرية استطاعت التعامل بنجاح مع أزمة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلال الأزمة، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات.
قال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد شريف، إن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام مختلف عن الاعوام السابقة، لافتًا إلى ان الاحتفال بدأ اليوم بافتتاح معرض يضم تاريخ الإسكندرية من الفنون التشكيلية.