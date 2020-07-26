بعد الحادث الكبير.. السياحة والمصايف: محدش فكر ينزل شاطئ النخيل تاني.. فيديو

أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على غلق جميع الشواطئ البالغ عددها 61 شاطئا بإجمالى 65 كيلو، لافتًا إلى أنه بطبيعة الحال لن يكون هناك أي خدمات على هذه الشواطئ خاصة عمليات الإنقاذ، مؤكدًا أن تلك الشواطئ غير صالحة للاستخدام الآدمى.













وتابع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" متعجبًا من نزول عائلات كاملة إلى الشواطئ بعد الفجر قائلا: " إزاى أنزل شاطئ بعد الفجر أنا وأسرتي بس، مؤكدًا ان تلك قرارات خاطئة تفقد المواطنين حياتهم".





وحذّر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من جروبات فيس بوك التي تنصح المواطنين بنزول شواطئ بعينها وتوقيت هذا النزول قبل ساعات التفتيش ، مشددًا على تكثيف الحملات على جميع الشواطئ.









وأشار إلى أنه بعد الحادث الكبير في شاطئ النخيل وغرق 11 شخصاً مفيش حد يفكر بينزل خالص دلوقتي، معربا عن أمنيته في إعادة فتح الشواطئ جزئيا بعد تراجع إصابات فيروس كورونا لتكون متنفسا للمواطنين".



