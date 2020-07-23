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رئيس مصايف الإسكندرية: تحليل دي إن إيه لغريق شاطئ النخيل لم يظهر

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية الذين يعملون على منع المواطنين من دخول الشواطئ العامة يتعرضون للاعتداء اللفظى عندما يحاولون منع المواطنين من نزول الشواطئ.

وأضاف "رشاد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة ستكثف من الحملات على الشواطئ العامة المغلقة بقرار من الحكومة.

وتعليقًا على حادث الغرق بشاطئ الصفا، قال "رشاد": تم استخراج اثنين، ونتوقع أن تأتي الأمواج بالجثمانين الآخرين غدًا الجمعة إلى الشاطئ".

وفى سياق آخر قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادى آخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر  صعبا على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى إن إيه"،  والنتيجة لم تظهر بعد.
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