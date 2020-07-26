النيابة تأمر بأخذ عينة ثانية .. تعذر التعرف على البصمة الوراثية لجثة شاطئ النخيل





أصدر رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، المستشار محمود زغلول، قرارًا بأخذ عينة ثانية من الجثة التي تم العثور عليها منذ ثلاثة أيام من شاطئ النخيل ، وكانت بدون رأس وقدمين ويدين.









جاء ذلك بعدما تلقت النيابة العامة بالإسكندرية إخطارًا من المعامل المركزية بالقاهرة، يفيد تعذر التعرف على البصمة الوراثية دي إن ايه (DNA) للجثة من خلال العينة الأولى.





اقرأ أيضا:









وقرر المستشار محمود زغلول استدعاء عبدالله زغمار والد شادي لأخذ عينة أخرى من البصمة الوراثية ومطابقتها بالجثة التي عثر عليها.









وبعد 13 يومًا من البحث داخل المياه، ألقت الأمواج جثة شاب بلا أطراف ومقطوعة الرأس، وأكد الغطاسون أنها بنسبة كبيرة جثة شادي زغمار ولكن الأب رفض ذلك، وأمرت النيابة بإجراء تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هوية الجثة.







