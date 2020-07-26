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توك شو

متى يظهر مصل ولقاح فيروس كورونا.. شاهد وزارة الصحة تكشف مفاجأة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:20 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل اللقاحات الجاري تصنيعها لمواجهة فيروس كورونا مازالت في مرحلة التجارب السريرية، موضحا أن نتائج التجارب السريرية لمصل المملكة المتحدة أثبتت نجاحا حتى هذه اللحظة.


وأضاف حسام حسني، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن قيام القيادة السياسية بحجز عدد كبير جدا من اللقاحات لحصول مصر عليها حال التأكد من فاعلية المصل وأمانه، يعتبر خطوة سباقة جدا.


وكشف أن هناك أكثر من 40 بحثا مصريا عن فيروس كورونا، ولن تعلن نتائجهم إلا بعد نشرهم في المجلات العلمية، مضيفًا: "نعدكم أن هذه الأبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله، وستثبت أن العالم المصري هو أحسن عالم في العالم، وأن الدولة المصرية أقوى دولة".


وأوضح أن وزيرة الصحة التقت بالسفير الصينى واتفقت على أن مصر ستكون مسئولة عن إنتاج اللقاح لفيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجارب السريرية، مشددًا على أنه لن يتم الإنتاج قبل التأكد من فاعلية اللقاح وأمانه.
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