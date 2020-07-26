أهم الأخبار | بدء إنتاج لقاح كورونا في سبتمبر.. وخصومات تصل لـ 20 % في مبادرة «ميغلاش عليك»

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة نستعرض أهمها في التقرير التالي:





قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة "ميغلاش عليك" هي واحدة من المبادرات الرسمية لدعم محدودي الدخل وتشجيع المنتج المحلي، وسيكون لتلك المبادرة طابع خاص لتشجيع المنتج والانتاج المحلي.









قال تامر نبيل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن بعض الفنادق طالبت بزيادة نسبة الإشغال السياحي بها إلى 75%، نتيجة الإقبال المتزايد من السائحين.





كشف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة عن توفير أقراص منع حمل تسمى الحبوب الأحادية، وأوضح القطاع، أن الحبوب مكونة من هرمون واحد، ويتم توفيرها بجنيه واحد للشريط الواحد وتؤخذ تحت إشراف طبي.





شكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خمس لجان تختص بتراخيص وسائل الإعلام المختلفة





أمرت «النيابة العامة» بإحالة ستة متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.





للمصريين مع يوم 26 يوليو وقفات تاريخية ووطنية لا تنسى، فهو يوم حافل بأكثر من حدث تاريخى ذي بصمة ستظل محفورة فى سجلات التاريخ وذاكرته، فقد شهد هذا اليوم فى عام 1952 تنازل الملك "فاروق الأول" عن العرش بعد ثلاثة أيام من قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.





لا صوت يعلو اليوم فوق صوت تصريحات فاروق جعفر التي أصبحت حديثاََ للسوشيال ميديا والقنوات الفضائية، بعد أن غضب منه رموز قطبي الكرة المصرية.





قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن شركة النصر للسيارات تم تقسيمها إلى شركة النصر والشركة الهندسية لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم اكتشاف دواء مؤكد حتى هذه اللحظة لعلاج فيروس كورونا المستجد موضحا أنه من المتوقع أن يشهد شهر سبتمبر إنتاج لقاحات نتيجة التجارب المعملية والإكلينكية لهذا الفيروس.