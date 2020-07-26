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محافظات

مجانا.. بيطري الجيزة يفتح 23 مجزرا في العيد لذبح الأضاحي

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:41 م
المجزر بالجيزة
المجزر بالجيزة
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محمد الصاحى

أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن المديرية انتهت من استعداداتها بجميع مجازر المحافظة لاستقبال الأضاحي من المواطنين و ذبحها داخل المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بناء على قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن تم تجهيز الـ 23 مجزر المنتشرين في جميع أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوي، للتسهيل على المواطنين، والحفاظ على المظهر العام لشوارع المحافظة.

 

وأشار "إسماعيل"، إلى قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والذي حظر فيه من ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح.

 

وأوضح أن محافظ الجيزة قرر توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه غرامه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

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