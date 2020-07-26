محافظ السويس: المعيار الحقيقي للبدء في التصالح مع مخالفات البناء هو سداد نسبة 25%

وفي اللقاء أكد المحافظ علي أن المعيار الحقيقي للبدء في التصالح في مخالفات البناء هو سداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة، مؤكدا علي المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين اوضاعهم .