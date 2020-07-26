محافظ السويس: المعيار الحقيقي للبدء في التصالح مع مخالفات البناء هو سداد نسبة 25%

عقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وسكرتيري الاحياء ومدير التخطيط العمراني والمكتب الفني بالمحافظة والإدارات الهندسية والتنظيم لمناقشة منظومة البناء وتحصيل مستحقات الدولة.
وفي اللقاء أكد المحافظ علي أن المعيار الحقيقي للبدء في التصالح في مخالفات البناء هو سداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة، مؤكدا علي المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين اوضاعهم .
وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء الاستمرار في أعمال حصر مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية لمن لم يتقدم للتصالح وسداد النسبة المقررة وتكثيف أعمال تحصيل مستحقات الدولة.
وأشار صقر إلي أن هناك تقييم علي مستوي الأحياء لتحديد الحي الأفضل في إجراءات التصالح في مخالفات البناء .
واستعرض رؤساء الأحياء عدد المخالفات التي تم حصرها خلال الاسبوع وعدد الحالات التي تقدمت للتصالح .