AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ السويس: المعيار الحقيقي للبدء في التصالح مع مخالفات البناء هو سداد نسبة 25%

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:18 م
اجتماع المحافظ
اجتماع المحافظ
Advertisements
حسن غنيمة
عقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وسكرتيري الاحياء ومدير التخطيط العمراني والمكتب الفني بالمحافظة والإدارات الهندسية والتنظيم لمناقشة منظومة البناء وتحصيل مستحقات الدولة.

وفي اللقاء أكد المحافظ علي أن المعيار الحقيقي للبدء في التصالح في مخالفات البناء هو سداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة، مؤكدا علي المواطنين سرعة الاستفادة من الإجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين اوضاعهم .

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء الاستمرار في أعمال حصر مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية لمن لم يتقدم للتصالح وسداد النسبة المقررة وتكثيف أعمال تحصيل مستحقات الدولة.

وأشار صقر إلي أن هناك تقييم علي مستوي الأحياء لتحديد الحي الأفضل في إجراءات التصالح في مخالفات البناء .

واستعرض رؤساء الأحياء عدد المخالفات التي تم حصرها خلال الاسبوع وعدد الحالات التي تقدمت للتصالح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ السويس يوافق على استكمال أعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة

تحويل المتقاعس عن العمل للتحقيق.. استمرار أعمال حصر العقارات المخالفة بالسويس

تنفيذا لتوجهات الدولة.. محافظ الجيزة يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز للتشديد على تكثيف حملات الإزالة

مجالس المدن بمطروح تبدأ تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

محافظ السويس : حصر مخالفات البناء وتحصيل مستحقات الدولة

ترشيحاتنا

أحمد حسن يعلن شفاء حمدي فتحي نجم الأهلي من فيروس كورونا

يغفل عنهما كثيرون.. رمضان عبد المعز: بـ أمرين يستجيب الله دعاءك

إلغاء الزفة والنيش.. تفاصيل مبادرة «خاتم ودبلة ومحبس» لتيسير الزواج ..فيديو

القبض على المواطن الكويتي بعد اعتدائه على شاب مصري.. فيديو

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 56.. شاهد أجمل فساتين ساندرا بولوك

أبيض مخطط بأسود.. مريهان حسين تفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة.. شاهد

في انتظار النتيجة .. بدء تجارب المرحلة الثالثة على لقاح مودرنا لعلاج كورونا