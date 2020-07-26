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أحمد موسى يستعرض مشكلة عمارة الزمالك.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:42 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم، قائلا:" عمارة عتيقة ولها تاريخ".


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" موقف خطير وربنا يستر ولكن أنا مش مهندس ما أقدرش أشخص الموقف، مردفا:" ربنا يسترها على أهالينا".


وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم . وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الارضى .


والعقار مكون من جزءين الاول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة و مكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ، و5 وحدات سكنية مغلقة. وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.
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