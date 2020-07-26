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رياضة

رسميًا.. ايدرسون أفضل حارس في الدوري الإنجليزي.. ودي بروين أفضل صانع ألعاب

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود فا
فاز البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

إيدرسون فاز بالجائزة بعد خروجه بشباك نظيفة في 16 مباراة هذا الموسم مع فريقه مانشستر سيتي وتلقيه 35 هدفًا، ليتفوق على نيك بوبي حارس مرمى بيرنلي الذي خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة فقط.

كيفن دي بروين زميل إيدرسون في مانشستر سيتي توج أيضًا بجائزة فردية وهي جائزة أفضل صانع العاب في البريميرليج.

تتويج كيفن دي بروين جاء بعد صناعته 20 هدفًا هذا الموسم لزملائه أخرهم صناعته هدفًا لستيرلنج في مباراة اليوم أمام نوريتش سيتي.

وتوج جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 23 هدفًا.
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