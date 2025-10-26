بيراميدز يقع في فخ التعادل أمام التأمين الأثيوبي ويصعب الأمور خلال لقاء العودة

سقط نادي بيراميدز ، في فخ التعادل أمام التأمين الأثيوبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد الدفاع الجوي فى ذهاب دور الـ32، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 11، عن طريق مهاجمه الكونغولي فيستون مايلي بعد تمريرة سحرية من وليد الكرتي.

وأدرك التأمين الأثيوبي هدف التعادل في الوقت القاتل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مروان حمدي