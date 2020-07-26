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متحدث الري: التصريحات الإثيوبية بشأن مياه النيل استفزازية

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن المراوغات الإثيوبية بشأن سد النهضة غريبة للغاية ولا تتفق مع القانون الدولي، مشيرا إلي أن التصريحات الإثيوبية بشأن مياه النيل استفزازية.


وأوضح السباعي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، أن مصر ترغب في المفاوضات المقبلة الانتهاء من النقاط العالقة الخاصة بأن تكون الاتفاقية القانونية ملزمة والتوافق حول إدارة السد والتعامل مع إيراد النهر وقضية ملء وتخزين السد.


ولفت إلى أن ملء وتخزين السد بشكل أحادي ومنفرد لا يتفق مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أن السودان لديه الكثير من المخاوف المتعلقة بأمان وتشغيل وإدارة سد النهضة.


وأكد أن مصر لم تتأثر بالملء الأولى من قبل إثيوبيا للمياه خلف السد بشكل أحادي  لوجود احتياطيات من المياه في بحيرة السد العالي.

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