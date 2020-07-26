تعرف على أهداف مبادرة تشجيع استخدام المنتج المحلي.. فيديو

كشف الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أهداف مبادرة تشجيع استهلاك واستخدام المنتج المحلي، مؤكدا أن هذه المبادرة سيكون لها مردود إيجابي كبير من جانب المواطنين.





وأضاف سمير، فى لقاء عبر شاشة "اكسترا نيوز "، مساء اليوم الأحد، أنه من أهم أهداف المبادرة تحقيق الرفاهية للمصريين، والرضا لدى المستهلك بشأن الأداء الحكومي، كاشفا عن أن الدولة قدمت تسهيلات من البنوك أو من شركات التمويل الخاصة والتسديد على فترة 24 شهرا.





وتابع الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه المبادرة تعطى خصومات للمستهلك بمقدار 10%، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعطى خصم 10% أخرى، لافتا إلى أنه يتم خصم 200 جنيه لكل فرد بحد أقصى ألف جنيه، وذلك فى مجموعات شركات أو محلات المشتركة بالمبادرة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن جهاز حماية المستهلك أنشأ خطا ساخنا لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.



