خالد عكاشة: سقوط الخلية الإخوانية الأخيرة بمثابة قطع أحد أذرع الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال خالد عكاشة الخبير الأمني، أن مصر مازالت تواجه حربا إعلامية بعد وقوع الخلية الإخوانية والتي تبث الشائعات عبر السوشيال ميديا، مضيفا أن ساحة الإعلام والسوشيال ميديا مهمة بالنسبة لجماعة الإخوان ويلقوا فيها بكل جهدهم.





وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن وقوع الخلية الأخوانية الأخير أعتبره قطع واحد من أذرع الإرهابية، لافتا إلى أن ملايين الدولارات يتم انفاقها من الخارج على اللجان من أجل الفبركة.





وقدم الخبير الأمني، التحية للأجهزة الأمنية المصري على القبض على هذه العناصر الارهابية والخلية في وقت شديد الحساسية من عمر الدولة المصرية.