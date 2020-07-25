AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: سقوط الخلية الإخوانية الأخيرة بمثابة قطع أحد أذرع الجماعة الإرهابية.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال خالد عكاشة الخبير الأمني، أن مصر مازالت تواجه حربا إعلامية بعد وقوع الخلية الإخوانية والتي تبث الشائعات عبر السوشيال ميديا، مضيفا أن ساحة الإعلام والسوشيال ميديا مهمة بالنسبة لجماعة الإخوان ويلقوا فيها بكل جهدهم.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن وقوع الخلية الأخوانية الأخير أعتبره قطع واحد من أذرع الإرهابية، لافتا إلى أن ملايين الدولارات يتم انفاقها من الخارج على اللجان من أجل الفبركة.

وقدم الخبير الأمني، التحية للأجهزة الأمنية المصري على القبض على هذه العناصر الارهابية والخلية في وقت شديد الحساسية من عمر الدولة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق يكتب: سقوط « خلية الإخوان الإعلامية»..وبضاعة « الجزيرة» الفاسدة

خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية هددت المصريين بشكل علني قبل ثورة 30 يونيو.. فيديو

خالد عكاشة: الشعب حطم مخطط الإخوان في 30 يونيو

خالد عكاشة يكشف مخططات الإخوان في سيناء في فترة حكمهم للبلاد

بسبب دفاعه عن الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون خالد البلشى

ننشر اعترافات متهمي الخلية الإخوانية: نتلقى تمويلات من تركيا وقطر.. وبنفبرك فيديوهات لأزمة كورونا وسد النهضة.. صور

ترشيحاتنا

علماء: فيروس كورونا سيستمر فترة طويلة ولن ينتهى بسهولة

وجدته ملقى بالشارع.. سيدة تتولى رعاية مصاب بالشلل الدماغي لمدة 42 عاما

رجل قاسي يسحل كلب ويلكمه بعنف على وجهه.. فيديو

تعطلت بهما السيارة.. ففرمهما القطار بالدقهلية | شاهد

القطر فرمهم.. أب يتخلص من أطفاله الثلاثة بطريقة بشعة في المنيا

سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا

مع اقتراب عيد الأضحى.. خطوات شواء اللحم على البوتجاز

بعد صراع دام 128 يوما مع كورونا.. شاهد لحظة اجتماع شمل مريض مسن مع عائلته