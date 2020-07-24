المرصد السوري: تركيا تتبع أسلوب البلطجة وتدرب العناصر الإرهابية في ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، إن تركيا تستغل الأطفال لتجنيدهم للقتال مع مجموعات مسلحة في ليبيا، لافتا إلى أن النظام القطري يعمل ضد مصلحة الدول العربية.





وأضاف عبد الرحمن، خلال لقاء عبر تطبيق سكايب، لبرنامج "مساء دي ام سي " من بريطانيا الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تركيا تتبع أسلوب البلطجة وتدرب العناصر الإرهابية في ليبيا.

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن قطر تقف وراء تمويل المرتزقة والجماعات المسلحة إلى ليبيا لافتا إلى أن دول أوروبية اعترضت على تحركات تركيا في نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد عبد الرحمن أن الأمم المتحدة اتهمت الحكومة المؤقتة فى ليبيا بالوقوف وراء نقل المرتزقة مشيرا إلى أن أردوغان لن يتمكن من اللعب مرة ثانية على أوروبا بورقة اللاجئين.



