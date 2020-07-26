بعد تحذير وزارة الصحة.. أضرار الإفراط في تناول الفيتامينات

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول الأدوية و الفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتؤكد وجود خطورة وأضرار كبيرة على صحة الإنسان.





ينطبق الشيء نفسه على مكملات الفيتامينات ، لأن تناول كميات زائدة من الفيتامينات يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. قد يبدو هذا متناقضًا لأن الفيتامينات غالبًا ما يتم تشجيعها لتكملة العناصر الغذائية التي قد تكون ناقصة في وجباتنا الغذائية. قد يقترح الأطباء أو خبراء التغذية الفيتامينات بمجرد التأكد من أنك تعاني من نقص المغذيات وننصحك بشدة باتباع الجرعات اليومية الموصى بها. ومن المؤكد أنك سمعت القول "الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن تصبح أشياء سيئة" وقد





لقد وضع معهد الطب مبادئ توجيهية مثل RDA (البدل الغذائي الموصى به) و DV (القيمة اليومية) لمساعدة الناس على فهم الجرعة اليومية المقترحة من الفيتامينات.





تحدث جرعة زائدة من فيتامين عندما يتناول الشخص أكثر من التوصية اليومية لفترة طويلة من الزمن. على الرغم من أن الجسم يمكنه إفراز كميات مفرطة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين ج ، إلا أنه يمكن أن يحتفظ بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل فيتامين أ ، والتي يمكن أن تكون سامة.





فيما يلي بعض الفيتامينات التي ثبت أنها سامة إذا تم تناولها بكثرة ، بالإضافة إلى أعراض الجرعة الزائدة:





الحديد: غثيان ، براز دموي ، إسهال ، دوخة ، صداع ، تراكم السوائل في الرئتين والحمى.

فيتامين أ- تساقط الشعر وتلف الكبد والصداع الشديد وآلام العظام وعدم وضوح الرؤية وجفاف الجلد والقيء

فيتامين د- عدم انتظام ضربات القلب ، والإمساك ، والتبول المتكرر ، وضعف العضلات والارتباك.

فيتامين E- يتعارض مع قدرة الجسم على تجلط الدم ، والتي يمكن أن تكون ضارة لأولئك الذين يتناولون أدوية ترقق الدم

يمكن أن تتسبب فيتامينات B6 الزائدة في تلف الأعصاب ؛ في حين أن B3 يمكن أن يسبب اليرقان وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد والغثيان.

إذا كنت قد قررت شراء الفيتامينات ، اتبع دائمًا الجرعة اليومية الموصى بها لتجنب الإفراط في تناولها. قبل الشراء ، يوصى باستشارة طبيب أو اختصاصي تغذية للحصول على تقييم.







