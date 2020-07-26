الاعتداء على وليد بالكويت حادث فردي.. نبيلة مكرم: لن نسمح بانتهاك كرامة المصريين في الخارج..فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن الفيديو المتداول لضرب شاب مصري على يد مواطن كويتي، ان الفيديو لم يغضب فقط المواطنين على أرض الدولة المصرية، ولكنه أغضب أالمواطنين في الكويت.



وتابعت "مكرم" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" ، أن المشهد يتلخص في أن العامل المصري كان بيعرف المواطن الكويتي بالإجراءت التي يجب اتباعها للدفع، وعقبت: "المواطن الكويتي كان عايز يدفع بكارت مش بتاعه، والعامل المصري كان بيصحح له الأمر"، وبناء على ذلك خرج المواطن الكويتي عن شعوره وقام بالمشهد المتداول.



وواصلت : فور مشاهدتي للفيديو تواصلت سريعا مع القنصل العام المصري بالكويت، من أجل التحرك في الأمر عن طريق التواصل مع العامل المصري "وليد" للاطمئنان عليه، ثم متابعه الإجراءات التي تمت مع المواطن الكويتي فى هذة المسألة.



وشددت على أن الدولة المصرية لا تسمح بالتعدي على كرامة المصريين المتواجدين بالخارج، وتابعت: رئيس الجمعية التي يعمل بها العامل المصري "وليد" قام بتقديم استقالته، وعبر عن غضبه لما حدث مع "وليد" من خلال فيديو له.



وأضافت " أنا بحيي وليد على ثباته الإنفعالي، مشيره ‘لى أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتمت إحالته إلى النيابة بقضية جنح، مشدده على أنها تقوم بمتابعه القضية مع الجانب الكويتي، مؤكدة أن مثل هذة الحوادث فردية.



ولفتت إلى أن مثل هذة الأحداث الفردية ستكون فرصة ذهبية لأثارة المشاعر بين الشعبين، متابعه: نحن لا نسمح بإنتهاك كرامه الكويت في مصر وأيضا الكويت لا تسمح بذلك.